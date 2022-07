Salta l’incontro Conte-Draghi. I tre paletti del M5S per stare al governo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il faccia a faccia slitta a mercoledì a causa della tragedia della Marmolada. Continuare o portare avanti le idee nella società. Garanzie su reddito e superbonus e una scelta condivisa sul termovalorizzatore Leggi su corriere (Di lunedì 4 luglio 2022) Il faccia a faccia slitta a mercoledì a causa della tragedia della Marmolada. Continuare o portare avanti le idee nella società. Garanzie su reddito e superbonus e una scelta condivisa sul termovalorizzatore

Pubblicità

LaStampa : Rinviato l’incontro Draghi-Conte, salta il Consiglio nazionale del M5S. In stand by anche il Cdm - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Mertens, salta l’incontro con De Laurentiis? Sui social una foto indizio: Mertens… - Radio1Rai : ?? Salta il faccia a faccia Draghi-Conte a causa della tragedia della #Marmolada. Premier impegnato a #Canazei. L’in… - 73deva73 : Salta l’incontro Conte-Draghi. I tre paletti del M5S per stare al governo- - JoKakamuKazz : Sempre per colpa della siccità, salta l'incontro con conte, ma il VIOLENTO TEMPORALE impedisce al tizio di atterrar… -