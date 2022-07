Papa | Voci su cancro pettegolezzi di corte

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) -Francesco ha smentito lesecondo le quali un anno fa gli era stato trovato unquando ha subito un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", ha detto n un'intervista alla Reuters, aggiungendo con una risata che "non mi hanno detto nulla" sul presunto, voce che ha liquidato come "pettegolezzo di".

di Gian Guido VecchiFrancesco ha parlato con l'agenzia Reuters, parlando della sua malattia, dellesulle dimissioni e sui prossimi viaggi: "Andrò in Canada, poi vorrei andare a Mosca e a Kiev" CITTÀ DEL ......si sposterà nella Cattedrale per partecipare all'atto di imposizione del Pallio consegnato da... durante la quale si ascolteranno leprovenienti da tutte le regioni del paese. I Vescovi ...Il pontefice si è espresso su aborto, possibili visite ai paesi in conflitto e sulle voci che lo davano dimmissionario ...Papa Francesco, nella residenza di Santa Marta ha rilasciato un'intervista all'agenzia Reuters in cui ha escluso sue future dimissioni, ha ipotizzato un viaggio a Mosca e Kiev e ha condannato l'aborto ...