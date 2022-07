Papa Francesco: “Dimettermi? Non mi è mai passato per la testa. Non ho un cancro e vorrei andare in Ucraina e a Mosca” (Di lunedì 4 luglio 2022) Dimissioni Papali? “Ma non mi è mai passato per la testa. Per il momento no, per il momento no. Davvero”. Papa Francesco ha rilasciato un’intervista al vaticanista dell’agenzia Reuters, Philip Pullella, smentendo le false ricostruzioni che sono circolate, in particolare sui media americani, sulla sua rinuncia al pontificato. Ipotesi frutto, secondo quanto ha spiegato Bergoglio, di una lettura errata di alcuni eventi dell’agenda Papale: il concistoro del 27 agosto per la nomina di venti nuovi cardinali e soprattutto la visita a L’Aquila il giorno successivo dove è previsto un momento di preghiera davanti al corpo di san Celestino V, il Papa che si dimise. “Tutte queste coincidenze – ha sottolineato Francesco – hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Dimissionili? “Ma non mi è maiper la. Per il momento no, per il momento no. Davvero”.ha rilasciato un’intervista al vaticanista dell’agenzia Reuters, Philip Pullella, smentendo le false ricostruzioni che sono circolate, in particolare sui media americani, sulla sua rinuncia al pontificato. Ipotesi frutto, secondo quanto ha spiegato Bergoglio, di una lettura errata di alcuni eventi dell’agendale: il concistoro del 27 agosto per la nomina di venti nuovi cardinali e soprattutto la visita a L’Aquila il giorno successivo dove è previsto un momento di preghiera davanti al corpo di san Celestino V, ilche si dimise. “Tutte queste coincidenze – ha sottolineato– hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa ...

Pubblicità

caritas_milano : La #siccità rappresenta un problema grave, che sta causando seri danni alle attività produttive e all’ambiente. Tut… - vaticannews_it : #PapaFrancesco, in un'intervista alla @Reuters, affronta vari temi dalle dimissioni che smentisce, alla sua salute… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda suor Luisa Dell'Orto, uccisa ad #Haiti, e i bambini del Paese 'perché possano avere un futur… - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Papa Francesco ipotizza un viaggio in Russia e Ucraina. 'Vorrei andare in Ucraina, e prima volevo andare a Mosc… - VelvetMagIta : Papa Francesco: “Non mi dimetto. Voglio andare a Mosca e a Kiev” #VelvetMag #Velvet -