Paola Turci e Francesca Pascale dopo il sì: "Grazie a tutti, una marea di affetto" (Di lunedì 4 luglio 2022) Sorridenti e con il bicchiere del brindisi in mano sullo sfondo della Val d'Orcia: così le ritrae la foto che Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto per ringraziare e salutare tutti dai loro profili Instagram il giorno dopo del matrimonio a Montalcino. La festa al Castello di Velona per pochi invitati, tutti vestiti di bianco mentre le due spose raggianti hanno fatto cambio d'abito per la serata. Pascale questa volta in una tuta super sexy, e Turci altrettanto bella in un abito fasciante da sirena monospalla, entrambe sempre in bianco. Ed è vestita così che ha cantato appassionatamente per Francesca "Tu si 'na cosa grande" di Domenico Modugno. Mentre per la cerimonia avevano scelto "Is this love" di Bob Marley.

