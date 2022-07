Omicron 5 | Ariela Benigni | “I vaccini attuali danno buona protezione dalla malattia grave”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 luglio 2022) “5 tende a eludere l’azione degli anticorpi neutralizzanti, ma iautorizzati dall’Ema – che abbiamo attualmente a disposizione – riescono a fornire unain forma”. Così la dottoressa, dell’Istituto Mario Negri, si esprime in merito alla nuova sottovariante del virus da Covid-19, che viene indicata con la sigla BA.5. La contagiosità è molto elevata: negli ultimi giorni i dati relativi all’andamento della pandemia evidenziano un aumento dei contagi, che invita a non abbassare la guardia nelle situazioni di affollamento. Dottoressa, com’è la situazione? Al momento circa il 40% dei contagi in Italia vengono attribuiti a5, ...