Milano Roastery – Milano

(Di lunedì 4 luglio 2022)Piazzale delle Medaglie d’Oro, 3 – 20135 –Tel. 02/84131149 Sito Internet: www.marotin.it Tipologia: caffetteria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,50€, lieviti 1,50€, tortina vegana 3€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Conferma di voto per questa caffetteria moderna che si trova in zona Porta Romana. La proposta è ampia e prevede dolce e salato, ma noi la consigliamo per una ricca colazione mattutina, visto che i lieviti sono fragranti e ben farciti: ne è stata una riprova il nostro cornetto riempito di marmellata di albicocche. Lo abbiamo accompagnato con un espresso ben estratto, dalla crema densa e aroma persistente, e con un cappuccino che sconta sempre uno squilibrio sul versante latte. Non contenti, abbiamo ...

