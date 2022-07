Pubblicità

rtl1025 : ?? Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. I morti della tragedia della #Marmolada salgono a sette. - MediasetTgcom24 : Marmolada, recuperato un altro corpo: i morti salgono a 7 #marmolada - MediasetTgcom24 : Marmolada, recuperato altro corpo: i morti salgono a 7 #marmolada #dolomiti - crisj66 : RT @rtl1025: ?? Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. I morti della tragedia della #Marmolada salgono a sette. - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia della Marmolada. Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soc… -

... è il monito di Papa Francesco, che in un tweet assicura la preghiera "per le vittime del crollo sul ghiacciaio della, e per le loro famiglie".Conteggio destinato a salire Il ...commenta I soccorritori hanno trovato un altro cadavere sul versante delladove domenica pomeriggio è crollato un seracco di ghiaccio che ha travolto escursionisti e turisti. Il bilancio delle vittime sale così a sette. Restano otto i feriti e 18 le persone ...Quattro persone ritenute disperse sono state rintracciate: sono 15 gli escursionisti di cui non si sa ancora nulla ...Una tragedia dalle dimensioni che ancora si fatica a delineare. Un altro corpo senza vita è stato recuperato dai soccorritori. I morti della tragedia della Marmolada salgono a sette. Al momento, sono ...