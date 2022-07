Le tariffe per telefonia e internet potrebbero aumentare in corrispondenza con l’inflazione? (Di lunedì 4 luglio 2022) È possibile aumentare le tariffe degli operatori telefonici abbinandole alla crescita dell’inflazione? Al momento, questa circostanza non è prevista in Italia: non c’è nessun iter specifico che permetta all’operatore telefonico di utilizzare la leva dell’aumento dell’inflazione per ritoccare al rialzo le tariffe telefoniche senza conseguenze da parte del cliente. Proprio in assenza di questa regolamentazione, la compagnia Wind Tre ha chiesto all’Agcom notizie in merito, in una lettera che sarebbe stata inviata – secondo quanto riportato da Repubblica – il 20 giugno scorso. In questa lettera, si chiede la possibilità di agganciare le tariffe attuali all’inflazione. LEGGI ANCHE > Il supplemento “carburante e inflazione” di Amazon che potrebbe ricadere sugli acquirenti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 luglio 2022) È possibileledegli operatori telefonici abbinandole alla crescita del? Al momento, questa circostanza non è prevista in Italia: non c’è nessun iter specifico che permetta all’operatore telefonico di utilizzare la leva dell’aumento delper ritoccare al rialzo letelefoniche senza conseguenze da parte del cliente. Proprio in assenza di questa regolamentazione, la compagnia Wind Tre ha chiesto all’Agcom notizie in merito, in una lettera che sarebbe stata inviata – secondo quanto riportato da Repubblica – il 20 giugno scorso. In questa lettera, si chiede la possibilità di agganciare leattuali al. LEGGI ANCHE > Il supplemento “carburante e inflazione” di Amazon che potrebbe ricadere sugli acquirenti ...

Pubblicità

Braveheart20215 : @StripchatOff selvaggia_83,il bagascione,che di mestiere fà la bagascia,porta gli utenti su insta e whatsapp,ove po… - Giovann18214205 : @fratotolo2 @GiovanniToti La tariffa di assistenza per ogni paziente risultato positivo al tampone e ricoverato, è… - Giovann18214205 : @PalermoToday @Today_it La tariffa di assistenza per ogni paziente risultato positivo al tampone e ricoverato, è di… - Newsinunclick : Governo blocchi subito prezzi carburanti e ricorra a tariffe amministrate L'inflazione raggiunge a giugno il livel… - DeveloperHart : @amemepiace @Sofiajeanne Il prezzo scenderebbe per via della concorrenza. Pensa alle tariffe telefoniche dei cellulari ... -