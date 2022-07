Ladispoli | nuovi assessori in Comune | ecco la Giunta dell’amministrazione Grando due

(Di lunedì 4 luglio 2022)– Questa mattina, in aula consiliare, il sindaco Alessandroha ufficializzato la nuovaComunale. “Davanti a noi – ha commentato il Sindaco – abbiamo tanto lavoro e tante sfide da vincere per continuare a migliorare la nostra città. Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli, certo che sapranno ricoprire degnamente questo incarico e che lavoreranno con professionalità e passione al servizio della città”. Di seguito la composizione dellacomunale: Sindaco Dott. Alessandro: Bilancio e Tributi, Politiche Sociali, Urbanistica. Assessore e vice sindaco Sig. Annibale Conti: Project Financing, Società Partecipata, Mobilità, Viabilità e Trasporti. Assessore Arch. Veronica De Santis: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Arredo e Decoro ...

