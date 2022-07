Invasione di pista scongiurata a Silverstone | arrestati i manifestanti

(Di lunedì 4 luglio 2022) In gara si è visto poco, ma aabbiamo rischiato l’di. Già prima del fine settimana, la polizia di Northampton aveva avvisato la F1 che alcuni attivisti stavano organizzando una manifestazione proprio il giorno della gara. Ma grazie ad un intervento tempestivo, gli autori sono statipoco prima che superassero le barricate. La comunicazione viene dalla stessa F1, la quale ha criticato pesantemente l’operato dei. Tra le altre cose, la bandiera rossa per l’incidente di Guanyu Zhou ha facilitato il blocco della protesta, proprio mentre i soggetti stavano per entrare nel circuito.di: cosa è successo? L’allarme è scattato giovedì, quando fonti d’intelligence avevano ...

Canta237 : @Saetta_McQueen Da notare che sta gente ha continuato a filmare con un proiettile di 800 chili lanciato a 200 all'o… - FormulaPassion : #F1: sette arresti per le proteste nel #BritishGP, #Domenicali durissimo contro i manifestanti - LucaCannone5 : RT @fanpage: Lo avevano promesso e l'hanno fatto. Blitz dei manifestanti al #SilverstoneGP, invasione di pista durante la gara https://t.co… - FulvioVigilante : @spartacus_19 Si da li si impostava una gara molto particolare. Dobbiamo prenderla per com'è andata era troppo po… - ilgiornale : Bruttissimo incidente alla partenza del gp di Silverstone. Ad avere la peggio il pilota cinese Zhou che è stato tra… -

Nei primi giri infatti, oltre al terribile incidente di Guanyu Zhou , la gara ha visto l'dida parte di alcuni manifestanti ambientalisti. Il loro gesto, per fortuna compiuto in un ...Pur non condividendo l'della, il primo ad aver ammesso il proprio pensiero è stato Carlos Sainz - esattamente come Sergio Perez e Lewis Hamilton - autore della sua prima vittoria in ...La giornata di ieri era iniziata sotto i peggiori auspici, con uno spaventoso incidente in Formula 2 e lo schianto terribile di Guanyu Zhou a inizio GP, oltre all'invasione di pista da parte di un man ...Oltre che dall’incidente di Zhou e dalle controverse tattiche della Ferrari, il GP del Regno Unito è stato caratterizzato anche dall’invasione di pista di alcuni ambientalisti.