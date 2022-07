Il progetto responsabilità sociale #cuoriconnessi | il bilancio 2021 2022

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 4 luglio 2022), l’importantedidi Unieuro e Polizia di Stato, chiude l’anno scolasticocon numeri record, che lo pongono oggi come la piattaforma informativa e divulgativa di riferimento nazionale sul cyberbullismo e tutte le forme di uso distorto della rete: 10 incontri virtuali con le scuole (Virtual Tour). La pandemia ha cambiato i programmi ma non ha fermato la voglia di incontrare i giovani. I virtual tour sono stati una esperienza unica, costruita insieme a Polizia, che ha permesso adi raggiungere oltre 170.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di tutta Italia. Le sessioni, della durata di circa 50 minuti e svolte in orario scolastico, sono state realizzate con la ...