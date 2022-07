Il Paradiso delle Signore 7 | addio ad uno dei personaggi più amati | il motivo

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nel corso de ‘Il7’ non ci sarà uno deipiùdlla serie. La motivazione è semplicissima: scopriamo perché. E’ tutto pronto anche per il ritorno de ‘Il7’. Infatti l’amata soap opera della Rai tornerà a settembre con i nuovi episodi, in cui non ci sarà uno deipiù: di chi si tratta. I protagonisti della soap opera Rai (Via WebSource)Nel corso della scorsa settimana abbiamo visto i nuovi palinsesti presentati dalla Rai. Ovviamente il servizio pubblico ha voluto confermare la soap opera ‘Il‘ anche per la settima stagione. Infatti stando alle ...