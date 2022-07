Il CT Roberto Mancini segnala sui social: “Attenti! Non sono io, è un truffatore” (Di lunedì 4 luglio 2022) Anche il commissario tecnico della nazionale è stato preso di mira dai truffatori online. A segnalarlo lo stesso Roberto Mancini attraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram “@mrMancini10”. Vi è infatti un profilo falso dal nome “@mancio r64” che, spacciandosi per lui, starebbe contattando diversi suoi amici per aiutarlo a recuperare i dati del vero account del mister azzurro, così da potersene impossessare in qualche modo. Non sono chiare le motivazioni per cui questo individuo vorrebbe ottenere le credenziali del profilo ufficiale del CT della Nazionale italiana. Né tantomeno in che modo i suoi contatti e amici potrebbero effettivamente aiutarlo involontariamente in questa codarda impresa. Ciò che invece è evidente a tutti è che vi sono sempre determinate ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 luglio 2022) Anche il commissario tecnico della nazionale è stato preso di mira dai truffatori online. Arlo lo stessoattraverso una storia sul suo profilo ufficiale Instagram “@mr10”. Vi è infatti un profilo falso dal nome “@mancio r64” che, spacciandosi per lui, starebbe contattando diversi suoi amici per aiutarlo a recuperare i dati del vero account del mister azzurro, così da potersene impossessare in qualche modo. Nonchiare le motivazioni per cui questo individuo vorrebbe ottenere le credenziali del profilo ufficiale del CT della Nazionale italiana. Né tantomeno in che modo i suoi contatti e amici potrebbero effettivamente aiutarlo involontariamente in questa codarda impresa. Ciò che invece è evidente a tutti è che visempre determinate ...

