I fratelli Bianchi sono stati condannati all' ergastolo per l' omicidio di Willy Monteiro

Leggi su agi

(Di lunedì 4 luglio 2022) AGI -all'Marco e Gabriele Bianch,i accusati dell'diDuarte il 6 settembre del 2020. È quanto stabilito dalla Corte d'Assise di Frosinone. Per il brutale pestaggio a Colleferro in cui morìDuarte la Corte ha quindi riconosciuto per idi Artena, accusati aver causato la morte del 21enne capoverdiano, l'accusa divolontario. Per gli altri due componenti del branco, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, per i quali era stata chiesta una condanna a 24 anni, è stata comminata una pena rispettivamente a 23 e 21 anni. I due, esperti dell'arte marziale Mma, ...