Gazzetta – Icardi al Monza non è impossibile. Ma prima serve il via libera del Psg (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 09:06:21 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Contatto tra l’a.d. Galliani e l’agente Wanda: è il punto d’inizio. Ora Mauro dovrà accordarsi con i francesi per farli contribuire al suo stipendio da 10 milioni Matteo Brega-Alessandro Grandesso 3 luglio– Milano Mauro Icardi al Monza non è un pensiero solitario dentro un’estate trafficata. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ragionano da qualche giorno sulla possibilità di avvicinarsi all’attaccante del Psg. Lo fanno con la pazienza dei saggi perché sanno che un progetto così dispendioso si può sviluppare più avanti nel tempo e perché adesso hanno fiducia nel loro reparto avanzato che li ha portati in Serie A. Innanzitutto Icardi e il Psg devono confrontarsi e chiarirsi. Al momento ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-03 09:06:21 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla: Contatto tra l’a.d. Galliani e l’agente Wanda: è il punto d’inizio. Ora Mauro dovrà accordarsi con i francesi per farli contribuire al suo stipendio da 10 milioni Matteo Brega-Alessandro Grandesso 3 luglio– Milano Mauroalnon è un pensiero solitario dentro un’estate trafficata. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ragionano da qualche giorno sulla possibilità di avvicinarsi all’attaccante del Psg. Lo fanno con la pazienza dei saggi perché sanno che un progetto così dispendioso si può sviluppare più avanti nel tempo e perché adesso hanno fiducia nel loro reparto avanzato che li ha portati in Serie A. Innanzituttoe il Psg devono confrontarsi e chiarirsi. Al momento ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Icardi al Monza non è impossibile, ma servirà l'aiuto del PSG - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Icardi al Monza non è impossibile, ma servirà l'aiuto del PSG - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Icardi al Monza non è impossibile, ma servirà l'aiuto del PSG - apetrazzuolo : GAZZETTA - Icardi al Monza non è impossibile, ma servirà l'aiuto del PSG - napolimagazine : GAZZETTA - Icardi al Monza non è impossibile, ma servirà l'aiuto del PSG -