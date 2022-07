Conte vuol fare il cinema con Draghi | ma forse neppure il Pd comprerà il biglietto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il Movimento Cinque stelle, il più grande partito morente – avrebbe detto Ennio Flaiano – ora sta estenuando persino il Pd, cioè il partito che a onta di tutto gli ha praticato spesso e volentieri una prolungata respirazione bocca a bocca, ne ha costruito l’immagine di alleato progressista, malgrado l’asse con Matteo Salvini, ne ha sopportato intemperanze, come la salita sui tetti di Montecitorio, e follie antidemocratiche, tipo il taglio dei parlamentari. Ma la minaccia di un Giuseppedi lasciare il governo ha finalmente interrotto il feeling tra i due partiti e, dopo l’imbarazzante silenzio di Enrico Letta, è toccato al “duro” della ditta, Dario Franceschini, mettere nero su bianco che se l’avvocato ex del popolo esce dal governo può dire addio all’alleanza elettorale. È la pistola che il Pd ha sul tavolo, l’ultima minaccia che può far cambiare idea a ...

fattoquotidiano : Di Maio è politicamente indifendibile. Se però questa scissione caricaturale e patetica ha attratto anche figure no… - piccolojason : @cristina7013 @illusioneottica @Mov5Stelle L'hai scritto tu 'Con Conte sempre.... Ma Grillo, x quanto lo stimolo, h… - Giovanni1958D : RT @oggionni: Non è il mio partito, ma la campagna di demonizzazione del M5S e di Conte sta raggiungendo livelli imbarazzanti. Aggiungo: pi… - avantibionda : RT @oggionni: Non è il mio partito, ma la campagna di demonizzazione del M5S e di Conte sta raggiungendo livelli imbarazzanti. Aggiungo: pi… - curziocerioli : @PiergiuseppeEs1 Ma piantala li di scrivere stupidaggini, cosa c'entra la tragedia della Marmolada con la querelle… -

