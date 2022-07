Carlo Giovanardi contro la Rai formato LGBTQ+ (e anche contro Alberto Matano e Francesca Pascale) (Di lunedì 4 luglio 2022) La nostra Costituzione non prevede nozze gay Carlo Giovanardi, Libero Quotidiano, pag. 17 Con l’eccezione di Libero e poche altre testate, i media italiani si sono scatenati nell’agiografia dei «matrimoni» gay dell’estate, definendo «spose» e «sposi» i protagonisti, con in più l’uso a casaccio dei termini «marito» e «moglie». In realtà nella Costituzione italiana e nelle nostre le lei il matrimonio è possibile soltanto tra uomini e donne, non esistono sposi gay, ma soltanto coppie dello stesso sesso che stipulano un contratto di convivenza che si chiama Unione Civile, una delle formazioni sociali previste dall’ art 3 della Costituzione. E soltanto una questione linguistica? Evidentemente no, si tratta in realtà di un consapevole o inconsapevole appoggio ad una campagna del movimento LGBQ+ che, contro il Parlamento e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 luglio 2022) La nostra Costituzione non prevede nozze gay, Libero Quotidiano, pag. 17 Con l’eccezione di Libero e poche altre testate, i media italiani si sono scatenati nell’agiografia dei «matrimoni» gay dell’estate, definendo «spose» e «sposi» i protagonisti, con in più l’uso a casaccio dei termini «marito» e «moglie». In realtà nella Costituzione italiana e nelle nostre le lei il matrimonio è possibile soltanto tra uomini e donne, non esistono sposi gay, ma soltanto coppie dello stesso sesso che stipulano un contratto di convivenza che si chiama Unione Civile, una delle formazioni sociali previste dall’ art 3 della Costituzione. E soltanto una questione linguistica? Evidentemente no, si tratta in realtà di un consapevole o inconsapevole appoggio ad una campagna del movimento LGBQ+ che,il Parlamento e ...

