Caldo record, dopo il picco arriva la pioggia e le temperature si abbassano (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Caldo torrido di Caronte ha i giorni contati. dopo settimane di temperature ben oltre le medie stagionali, in settimana il clima tornerà a essere più mite con le piogge che cominceranno di nuovo a ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 luglio 2022) Iltorrido di Caronte ha i giorni contati.settimane diben oltre le medie stagionali, in settimana il clima tornerà a essere più mite con le piogge che cominceranno di nuovo a ...

Pubblicità

EleonoraEvi : Non va tutto bene. Per nulla. Siccità, caldo record anche ad alta quota. Una tragedia annunciata quella della… - Agenzia_Ansa : Caldo record per altri 10 giorni, anche picchi di 45 gradi. 'Non sono previste precipitazioni importanti' #ANSA - ferrarisergio4 : @GiovannaCalabr9 Molto statico il tempo,record di caldo - ClaudioPierini6 : RT @AssoturismoNaz: ?LUGLIO PARTE BENE, NEL PRIMO WEEKEND 5,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI #hotel #turismo #viaggi ?? -