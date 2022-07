Birra, studio assicura: Fa bene all’intestino e aiuta a prevenire obesità, diabete e malattie cardiovascolari (Di lunedì 4 luglio 2022) Bere Birra fa bene all’intestino e può aiutare a prevenire malattie croniche. A rivelare i benefici della bionda è uno studio del Center for Research in Health Technologies and Services (Cintesis), istituto di ricerca di Porto, in Portogallo. Il consumo di Birra, si legge in una nota del Cintesis, contribuisce a migliorare il microbiota intestinale, un fattore ormai associato alla prevenzione di malattie croniche molto comuni, come obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Per realizzare lo studio, come spiega l’istituto di ricerca, sono stati selezionati uomini sani tra i 23 e i 58 anni di età, ai quali sono stati fatti bere 330 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) Berefae puòre acroniche. A rivelare ifici della bionda è unodel Center for Research in Health Technologies and Services (Cintesis), istituto di ricerca di Porto, in Portogallo. Il consumo di, si legge in una nota del Cintesis, contribuisce a migliorare il microbiota intestinale, un fattore ormai associato alla prevenzione dicroniche molto comuni, come. Per realizzare lo, come spiega l’istituto di ricerca, sono stati selezionati uomini sani tra i 23 e i 58 anni di età, ai quali sono stati fatti bere 330 ...

