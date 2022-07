Beautiful riassunto puntata 4 luglio 2022 | Eric scopre tutto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nelladiin onda oggi lunedì 4sentirà per caso il discorso tra Shauna e Quinn, dove quest’ultima confessa all’amica di aver trascorso una notte di passione con il Walton e che è stato davvero fantastica la sintonia tra di loro. La Fulton cerca di spegnere l’entusiasmo dell’amica, ricordandole che si tratta del miglior amico di Ridge. In quel momento entrache chiede spiegazioni circa quello che ha sentito. Avrà capito del tradimento della moglie? Seguite questo episodio anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. GF Vip, Baru e Jessica si rivedono a una festa: è gelo I due ex gieffini si sono ritrovati allo stesso tavolo dopo il due di picche di lui, e pare ...

Pubblicità

Ondina87791050 : RT @Ondina87791050: UN CONSIGLIO DA UNA TELESPETTATRICE CHE SI È ROTTA I COXXXXXIII...BEAUTIFUL CANCELLALO DAL PALINSESTO PERCHÉ TRA PUBBLI… - Ondina87791050 : UN CONSIGLIO DA UNA TELESPETTATRICE CHE SI È ROTTA I COXXXXXIII...BEAUTIFUL CANCELLALO DAL PALINSESTO PERCHÉ TRA PU… - infoitcultura : Brave and Beautiful, il riassunto e le reazioni dell'ultima puntata - infoitcultura : Brave and Beautiful, riassunto del 27 giugno: Suhan è prigioniera - Happiest15775 : @TOttimo! Già la puntata è corta, oltre al riassunto manca solo la replica di quello che è successo prima degli spot.Beautiful -

ComingSoon.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soapriguardo le Trame delle Puntate in onda dal 4 al 10 luglio 2022 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 13.45 . Ecco ildi cosa succede : Puntata in onda Lunedì 4 luglio 2022 Con ...... ile le Trame delle Puntate di Terra Amara , in onda dalle 16.45 alle 17.30 . Leggi anche Terra Amara: tutto sulla nuova soap di Canale 5 che sostituirà Brave andAnticipazioni ... Beautiful Anticipazioni dal 4 al 10 luglio 2022: Quinn e Carter, pentimento dopo la notte di passione! Torna l'appuntamento con Beautiful, la soap in onda ogni giorni su Canale 5 all'ora di pranzo: grazie alle Anticipazioni Americane scopriamo che Brooke dovrà finalmente dire la ...Beautiful/ Anticipazioni 1 luglio: Paris mette in guardia Zoe da Quinn. Beautiful, dove eravamo rimasti: Quinn e Carter cedono alla passione. Nelle precedenti puntate di Beautiful, Zoe è in ansia perc ...