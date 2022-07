Ultime Notizie Roma del 03-07-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio coronavirus 71947 nuovi casi nelle24 ore su 272557 tamponi altri 57 sono i morti 15 persone sono rimaste coinvolte dal distacco di un terrazzo sul ghiacciaio della Marmolada in Trentino Alto Adige 7 di loro sono ferite una in gravi condizioni lo fa sapere il 118 del Veneto che ha mandato elicotteri e mezzi vicini di uomini del soccorso alpino sono al lavoro per perlustrare la zona con l’ausilio di 5 elicotteri di Veneto e Trentino i feriti sono stati ricoverati in ospedale il distacco sarebbe avvenuto tratto tra Pian dei fiacconi Punta Penia lungo la via normale che porta in vetta torniamo all’estero i russi annunciano di aver conquistato l’intera regione De Luca inserireletti a mettere la possibile caduta ...