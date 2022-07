Traffico Roma del 03-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani chiusa per incidente la via del Mare km 23 in prossimità di via di Castel Fusano riaperta da poco in via di Tor Bella Monaca incrocio con via Bitonto incidente con possibili rallentamenti su via della Sorbona altezza Raccordo Anulare verso viale di Torre Maura rallentamenti poi sulla Pontina per quel lavori altezza Castel di Decima verso Pomezia regolare Al momento ilsul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate sulla tangenziale sul percorso Urbano della A24 per Teramo siamo ancora una volta che da domani lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura della strada tra via di Tor Pagnotta il raccordo anulare nelle due direzioni non ci saranno variazioni per il trasporto pubblico locale per i ...