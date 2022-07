Prima di vedere Draghi, Conte riunisce il Cn M5s. Al voto i 4 punti per non rompere: ma su armi e termovalorizzatore è dura (Di domenica 3 luglio 2022) Alla vigilia del vertice di Palazzo Chigi il clima resta tesissimo, e l’appuntamento sarà preceduto da un altro «momento della verità». A rivelarlo è ancora una volta il Fatto Quotidiano: domani mattina, poche ore Prima del faccia a faccia Draghi-Conte, il leader dei Cinque Stelle riunirà il Consiglio Nazionale. «Vuole capire – scrivono Luca De Carolis e Wanda Marra – qual è l’indicazione preminente nel Movimento, quanti sono davvero convinti su un eventuale strappo. E vuole avere un mandato politico chiaro, Prima di andare a parlare con il premier». Le richieste del M5s potrebbero essere messe nero su bianco in una lista da consegnare a Draghi, oppure da rendere nota subito dopo l’incontro. «I punti, però, sono già chiari: armi, salario minimo, reddito di ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Alla vigilia del vertice di Palazzo Chigi il clima resta tesissimo, e l’appuntamento sarà preceduto da un altro «momento della verità». A rivelarlo è ancora una volta il Fatto Quotidiano: domani mattina, poche oredel faccia a faccia, il leader dei Cinque Stelle riunirà il Consiglio Nazionale. «Vuole capire – scrivono Luca De Carolis e Wanda Marra – qual è l’indicazione preminente nel Movimento, quanti sono davvero convinti su un eventuale strappo. E vuole avere un mandato politico chiaro,di andare a parlare con il premier». Le richieste del M5s potrebbero essere messe nero su bianco in una lista da consegnare a, oppure da rendere nota subito dopo l’incontro. «I, però, sono già chiari:, salario minimo, reddito di ...

