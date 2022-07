Pubblicità

BreakingItalyNe : PAKISTAN: Autobus precipita in un burrone nel distretto di Zhob nella provincia del Belucistan: Almeno 19 morti e 1… - flamanc24 : RT @ultimenotizie: Sale ad almeno 920 il bilancio dei morti provocati dal #terremoto di magnitudo 5.9 che la notte scorsa ha colpito il sud… - flamanc24 : RT @ultimenotizie: È di almeno 250 il bilancio dei morti provocati dal #terremoto di magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il sudest dell'… - Profilo2022 : RT @mondoterremoti: Nel corso della notte un nuovo #terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto al confine tra #Afghanistan e Pakistan, nella med… - MEcosocialista : RT @mondoterremoti: Nel corso della notte un nuovo #terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuto al confine tra #Afghanistan e Pakistan, nella med… -

Agenzia ANSA

... in. L'autobus passeggeri era in viaggio da Rawalpindi, città del Punjab, a Quetta. "19 persone sono morte, altre 14 sono rimaste ferite nell'incidente", secondo la polizia locale. L'...Secondo USGS, altri paesi colpiti includono Bahrain, Oman,, Qatar e Afghanistan. Terremoto in Iran: i danni Secondo i media locali,dodici villaggi della provincia di Hormozgan sono ... Pakistan: almeno 19 morti in un incidente di un minibus a sud Almeno diciannove le vittime del terribile incidente, avvenuto a causa dell’alta velocità in una remota zona collinare del Belucistan ...Almeno 19 persone sono rimaste uccise e altre 14 sono rimaste ferite oggi quando un autobus passeggeri è caduto in un burrone nella provincia sudoccidentale del Belucistan, in Pakistan. (ANSA) ...