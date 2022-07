LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 4×400 donne d’oro!!! Pettorossi, Mosetti e Dal Buono d’argento! Quazzola, Carraro, Morara e Tecuceanu bronzo (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’Atletica leggera 21.09: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! LE AZZURRE DOMINANO CON 3’29?95 LA 4X400!!! FINALMENTE OROOOOOOOOO!!! 21.08: Italia nettamente avanti all’ultimo cambio, Turchia e Slovenia all’inseguimento 21.07: Prova a fare il vuoto Lukudo 21.07: Italia davanti a metà gara 21.06: Slovenia, Italia dopo il primo cambio 21.04: Polinari, Troiani, Lukudo, Trevisan al via per l’Italia nella 4×400. Queste le nazionali: ALGERIA ITALY TURKIYE MOROCCO SLOVENIA 21.03: Triki con 7.80 sale al terzo posto nel lungo. Ovazione del pubblico 21.00: Non si ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 3 LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA Il programma e gli orari di oggi – I convocati azzurri dell’leggera 21.09: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! LE AZZURRE DOMINANO CON 3’29?95 LA 4X400!!! FINALMENTE OROOOOOOOOO!!! 21.08: Italia nettamente avanti all’ultimo cambio, Turchia e Slovenia all’inseguimento 21.07: Prova a fare il vuoto Lukudo 21.07: Italia davanti a metà gara 21.06: Slovenia, Italia dopo il primo cambio 21.04: Polinari, Troiani, Lukudo, Trevisan al via per l’Italia nella. Queste le nazionali: ALGERIA ITALY TURKIYE MOROCCO SLOVENIA 21.03: Triki con 7.80 sale al terzo posto nel lungo. Ovazione del pubblico 21.00: Non si ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Diego Aldo Pettorossi d’argento nei 200! Tecuceanu bronzo ne… - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Del Buono, Tecuceanu e le staffette 4x400 puntano in alto - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #LiveSport #Nuoto #AlexandraTroiani LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: giornata c… - zazoomblog : LIVE Atletica Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Del Buono Tecuceanu e le staffette 4×400 puntano in alto -… -