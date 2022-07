La moglie di Lorenzo Brenta: «Io e lui sull’asfalto, due tir ci proteggevano dalle auto in corsa» (Di domenica 3 luglio 2022) Parla la compagna dell’immobiliarista morto in moto sull’autostrada Milano-Bologna: «In tanti hanno rischiato per aiutarci» Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Parla la compagna dell’immobiliarista morto in moto sull’strada Milano-Bologna: «In tanti hanno rischiato per aiutarci»

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: La moglie di Lorenzo Brenta: «Io e lui sull’asfalto, due tir ci proteggevano dalle auto in corsa» - infoitinterno : Lorenzo Brenta, l’ultimo viaggio in moto (con la moglie e gli amici) sull’autostrada Milano-Bologna - infoitinterno : La moglie di Lorenzo Brenta: «Io e lui sull’asfalto, due tir ci proteggevano dalle auto in corsa» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La moglie di Lorenzo Brenta: «Io e lui sull’asfalto, due tir ci proteggevano dalle auto in corsa» - TuttoSuMilano : La moglie di Lorenzo Brenta: «Io e lui sull'asfalto, due tir ci proteggevano dalle auto in corsa» -