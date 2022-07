Inter | Zanetti | «Con Maldini grande rapporto | dentro e fuori dal campo»

(Di domenica 3 luglio 2022) Il vice presidente dell’ha parlato del suocon Paolo, avversario prima ine poi a livello dirigenziale Javier, vice presidente dell’, in unavista al canale telematico nerazzurro ha parlato del suocon Paolo. LE PAROLE – «L’ho sempre ammirato, con lui c’è sempre undal. Una persona reale, molto rispettosa. Abbiamo fatto tantissimi derby e lui difendeva la maglia e la storia del club come facevo io, però rimane sempre questaamicizia». AVVERSARI – «L’avversario più? Ho ...

Pubblicità

GoalItalia : 'Chi rappresenta l'Inter deve conoscere la storia e capire la maglia che indossa' ??? Zanetti rivela: 'I valori uma… - tvdellosport : ???? ZANETTI: “NON POTEVO CREDERE DI ESSERE UN GIOCATORE DELL’ INTER” Intervistato da @StarCasinoSport lo storico c… - CalcioNews24 : #Zanetti parla del suo rapporto con #Maldini - sportli26181512 : Inter, Zanetti: 'Ho sempre ammirato Maldini, c'è una forte amicizia. Baggio e Zidane i più grandi': Ospite del prog… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Zanetti: 'Con Maldini grande amicizia, Baggio? L'avversario più grande che abbia mai affrontato' -

Il vice presidente dell'ha parlato del suo rapporto con Paolo Maldini, avversario prima in campo e poi a livello dirigenziale Javier, vice presidente dell', in una intervista al canale telematico ...Commenta per primo Ospite del programma 'Careers' in onda sul canale telematico nerazzurro, Javierha parlato anche di Paolo Maldini, suo storico avversario nei derby milanesi: 'L'ho sempre ammirato, con lui c'è sempre un ...Le parole di Javier Zanetti: "Maldini è un uomo vero, abbiamo un bel rapporto. Baggio l'avversario più difficile mai affrontato" ...Javier Zanetti ha elogiato i due esuberi Alexis Sanchez e Arturo Vidal, destinati a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato ...