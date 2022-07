Insultati con frasi omofobe e aggrediti dopo il Pride a Napoli

(Di domenica 3 luglio 2022) Due ventenni sono statila scorsa notte in via Santa Brigida, nel centro di, mentre rientravano al termine della manifestazioneche si è svolta ieri nel capoluogo partenopeo. I due sono staticonfisicamente, riportando lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. I Carabinieri del nucleo radiomobile die della stazione di Borgoloreto hanno identificato e denunciato gli aggressori: si tratta di un 18enne e di un 16enne, entrambi della provincia die incensurati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

rokko50 : @Adnkronos La logica conseguenza di una vaccinazione di massa con un intruglio genico in fase sperimentale. Illustr… - TheSingingCroc : @notanuggetz @pupidda39 @mericolleoni Senza essere insultati da voi? Fatti curare, ma da uno con le palle! - mash_ska : @NicolaPorro Conoscendo i personaggi probabilmente si sono insultati da soli con i soliti account bot per poi mette… - Colter_Krusciov : RT @sasaekekko: Ecco il Conte mentre torna a casa dalla Ludo a bersi del buon latte fresco comprato con i soldi dei Jerulini insultati e sc… - sasaekekko : Ecco il Conte mentre torna a casa dalla Ludo a bersi del buon latte fresco comprato con i soldi dei Jerulini insult… -

I due sono statifrasi omofobe e aggrediti fisicamente, riportando lievi escoriazioni giudicate guaribili in 5 giorni. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di ......è stato colpito a un ginocchio e ha riportato un trauma contusivouna prognosi di quattro giorni. L'imputato, sentito in udienza, ha reso una confessione parziale, ammettendo di averli...Secondo l'accusa, hanno insultato con frasi omofobe e aggredito fisicamente due ventenni che avevano partecipato al Pride Napoli. Sono due giovani, un 18enne ed un 16enne della provincia di Napoli, en ...Vittime due ventenni che hanno riportato escoriazioni lievi. Denunciati un 18enne e un 16enne. Il fatto intorno alle 4 di notte in via Santa Brigida ...