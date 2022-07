Giovani in esplorazione di Punta Campanella con Msc Foundation e Marevivo (Di domenica 3 luglio 2022) Ultima avventura, sempre all’insegna del turismo sostenibile e della tutela ambientale, per i 130 bambini e ragazzi da tutto il mondo riuniti a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summitrealizzato dall’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).MSC Foundation e il Gruppo MSC, main sponsor dell’evento, hanno infatti condotto i Giovani partecipanti in un’escursione nella Baia di Ieranto guidata da biologi marini esperti, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Punta Campanella e laonlus Marevivo. Un luogo straordinario, tra Costiera Amalfitana e Golfo di Napoli, circondato da falesie calcaree a picco sul mare, dove secondo la mitologia Ulisse e il suo equipaggio furono ammaliati dal canto delle sirene. Oggi è un’Area Marina Protetta che sperimenta e promuove un turismo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022) Ultima avventura, sempre all’insegna del turismo sostenibile e della tutela ambientale, per i 130 bambini e ragazzi da tutto il mondo riuniti a Sorrento per il primo Global Youth Tourism Summitrealizzato dall’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).MSCe il Gruppo MSC, main sponsor dell’evento, hanno infatti condotto ipartecipanti in un’escursione nella Baia di Ieranto guidata da biologi marini esperti, in collaborazione con l’Area Marina Protettae laonlus. Un luogo straordinario, tra Costiera Amalfitana e Golfo di Napoli, circondato da falesie calcaree a picco sul mare, dove secondo la mitologia Ulisse e il suo equipaggio furono ammaliati dal canto delle sirene. Oggi è un’Area Marina Protetta che sperimenta e promuove un turismo ...

