Formula 1 | in GB vince la Ferrari di Sainz Quarto Leclerc

Pubblicità

iltirreno : ?? Formula Uno: vince la Ferrari, ma è una gioia a metà Il racconto della gara: - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Formula 1, Gp Gran Bretagna: a Silverstone vince Sainz, primo successo per il ferrarista - mi47as13 : Paura e spettacolo a Silverstone, vince Sainz davanti a Perez e Hamilton - free_trought : RT @Agenzia_Italia: Solo quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc, costretto a pagare ancora una volta una follia del team, che non lo fer… - calciomercatoit : ???#Formula1 - #Sainz vince il #GPGranBretana davanti a #Perez e #Hamilton. Quarto #Leclerc, settimo #Verstappen -

Primo successo per il pilota spagnolo Carlos Sainz trionfa a Silverstone con la Ferrari,il Gp di Gran Bretagna 2022 e conquista il primo successo della carriera nel Mondiale di1 . Il pilota spagnolo, partito dalla pole position, precede la Red Bull del messicano Sergio ......Rosse al termine del Gran Premio di Gran Bretagna di1. In fondo, da qualche tempo essere ferraristi sembra essere diventata una sorta di condanna: non si è contenti neppure quando si. ...Sainz prova a scappare via con 2" su Leclerc che fa da tappo ai vari Perez, Hamilton, Alonso e Norris. 8° Verstappen. Battaglia durissima: Sainz vola e ...Carlos Sainz su Ferrari ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, 10/a prova del campionato mondiale di formula un disputato sul circuito di Silverstone. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), ter ...