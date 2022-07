Federica Panicucci in vacanza | location paradisiaca | quanto costa il resort

Leggi su sologossip

(Di domenica 3 luglio 2022) In pausa dagli impegni televisivi,si gode unadi lusso alle Maldive: scopriamoil favoloso! Seguita da una miriade di fan su Instagram, la bella e sempre in formanon abbandona i suoi ammiratori neanche ora che è in. La conduttrice ha infatti salutato il suo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.