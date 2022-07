F1, Mattia Binotto: “Occasione persa per guadagnare punti, impossibile il doppio pit-stop. Sainz ha meritato” (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz ha vinto il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella massima categoria automobilistica, ma il bicchiere è mezzo pieno per la Ferrari. Charles Leclerc era infatti al comando della gara prima che entrasse la safety car per il problema meccanico di Esteban Ocon e gli uomini del Cavallino Rampante imbastissero una strategia non performante che ha fatto scivolare il monegasco al quarto posto. Tutto suona come un’Occasione sciupata, visto che Max Verstappen ha forato e ha concluso al settimo posto. Leclerc avrebbe potuto guadagnare decisamente più punti nella lotta per il titolo iridato, al momento accusa un ritardo di 43 lunghezze dal Campione del Mondo. Il team principal ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Carlosha vinto il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella massima categoria automobilistica, ma il bicchiere è mezzo pieno per la Ferrari. Charles Leclerc era infatti al comando della gara prima che entrasse la safety car per il problema meccanico di Esteban Ocon e gli uomini del Cavallino Rampante imbastissero una strategia non performante che ha fatto scivolare il monegasco al quarto posto. Tutto suona come un’sciupata, visto che Max Verstappen ha forato e ha concluso al settimo posto. Leclerc avrebbe potutodecisamente piùnella lotta per il titolo iridato, al momento accusa un ritardo di 43 lunghezze dal Campione del Mondo. Il team principal ...

sarets_ : mattia binotto ti devi veramente spaventare e baciare per terra se charles non ha ancora mandato a fanculo tutti #BritishGrandPrix - laurasisti86 : RT @michbraveit: Te lo spezzo quel dito Mattia. #BritishGrandPrix #Ferrari #Leclerc #Binotto - jul7a7 : arrest mattia binotto . - dymidiuk : @TaKeN_PL @M_Gasiorowski Mattia Binotto robi to samo co Maurizio Arrivabene - gabbuccio : RT @vetteliana: mattia binotto che dice quarto posto di leclerc stra meritato -