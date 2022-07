F1, Carlos Sainz celebra la prima vittoria in carriera e ribadisce che non si sente una seconda guida (Di domenica 3 luglio 2022) Appare ancora una volta chiaro quanto, in Ferrari, non sia particolarmente chiara una qualche gerarchia tra i due piloti chiamati a gareggiare sulla Rossa in ogni Gran Premio. Charles Leclerc e Carlos Sainz vivono di fatto in un costante equilibrio secondo i piani alti (per così dire) della Ferrari: un vero primo pilota non c’è. Oltre a non esserci effettivamente (come dimostrano le strategie in gara, lo si è visto oggi a Silverstone ma non solo) una considerazione dell’uno come primo pilota e dell’altro come secondo, ci ha pensato lo stesso spagnolo nella gara odierna, vincendo per la prima volta in carriera in Formula 1, a dimostrare che di fatto non si sente una seconda guida. Dall’atteggiamento in gara dall’inizio alla fine ai team radio durante i quali ha sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Appare ancora una volta chiaro quanto, in Ferrari, non sia particolarmente chiara una qualche gerarchia tra i due piloti chiamati a gareggiare sulla Rossa in ogni Gran Premio. Charles Leclerc evivono di fatto in un costante equilibrio secondo i piani alti (per così dire) della Ferrari: un vero primo pilota non c’è. Oltre a non esserci effettivamente (come dimostrano le strategie in gara, lo si è visto oggi a Silverstone ma non solo) una considerazione dell’uno come primo pilota e dell’altro come secondo, ci ha pensato lo stesso spagnolo nella gara odierna, vincendo per lavolta inin Formula 1, a dimostrare che di fatto non siuna. Dall’atteggiamento in gara dall’inizio alla fine ai team radio durante i quali ha sempre ...

