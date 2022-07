Elodie | battibecco con Anna Pettinelli sul palco di RDS | “Sempre aggressiva con me”

(Di domenica 3 luglio 2022) Nelle scorse ore si è tenuto a Ostia il concerto RDS Summer Festival e proprio per l’occasionehanno avuto un piccolo. Cosa sarà successo? Vediamolo insieme.bisticciano: “” Suldel concerto tenutosi a Ostia qualcuno ha chiesto a gran voce di eseguire il brano Niente L'articolo

Pubblicità

ParliamoDiNews : Elodie e Anna Pettinelli: battibecco durante le prove, il video completo #elodie @elodiedipa #anna #pettinelli… - StraNotizie : Elodie e Anna Pettinelli: battibecco durante le prove, il video completo - zazoomblog : Elodie e Anna Pettinelli: battibecco durante le prove il video completo - #Elodie #Pettinelli: #battibecco - BITCHYFit : Elodie e Anna Pettinelli: battibecco durante le prove, il video completo - blogtivvu : Il battibecco tra Elodie e Anna Pettinelli diventa virale: ecco cosa è successo – VIDEO -

Dire

Perché i video delsono diventati virali sui social e a tutti è sembrato che in quel frangente i toni die Anna Pettinelli fossero tutt'altro che amichevoli. L'estate die ...In realtà si è trattato di un divertenteche ha coinvoltoe la Pettinelli sul palcoscenico di RDS Summer Festival e che ha scatenato l'ilarità della rete divenendo presto virale. Il ... Calcutta: sui social la versione non confermata del litigio con De Leo Scintille sul palco fra Elodie e Anna Pettinelli. La cantante e la speaker radiofonica, nel corso della tappa di Ostia di Rds Summer Festival, hanno avuto un accesso botta e risposta davanti ...Elodie e Anna Pettinelli hanno litigato sul palco di RDS Il simpatico siparietto tra la cantante e l'ex prof di Amici diventa virale online.