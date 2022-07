Coppia: il partner ti tradisce? | Scoprirlo è semplicissimo: basta un click (Di domenica 3 luglio 2022) La gelosia può essere una malattia degenerativa capace di distruggere un rapporto, quando è paranoica e ingiustificata. Esistono però casi in cui i sospetti non sono così campati in aria. Per capire se vi state preoccupando per niente, c’è un “trucco” tecnologico che pochi conoscono. Ci sono poche cose peggiori, e più dannose per un rapporto di Coppia della gelosia malata e ingiustificata. Il senso di frustrazione e di mancanza di fiducia che si trasmette al partner può diventare così opprimente da creare le condizioni per un tradimento vero, che non sarebbe mai stato possibile. Mi tradisce o non mi tradisce? Web SourceLa logica è piuttosto semplice. “se è così convinto (o convinta) che io non sia fedele, è del tutto inutile esserlo”. La logica è stringente ma si appoggia su una propensione alla fedeltà non ... Leggi su newstv (Di domenica 3 luglio 2022) La gelosia può essere una malattia degenerativa capace di distruggere un rapporto, quando è paranoica e ingiustificata. Esistono però casi in cui i sospetti non sono così campati in aria. Per capire se vi state preoccupando per niente, c’è un “trucco” tecnologico che pochi conoscono. Ci sono poche cose peggiori, e più dannose per un rapporto didella gelosia malata e ingiustificata. Il senso di frustrazione e di mancanza di fiducia che si trasmette alpuò diventare così opprimente da creare le condizioni per un tradimento vero, che non sarebbe mai stato possibile. Mio non mi? Web SourceLa logica è piuttosto semplice. “se è così convinto (o convinta) che io non sia fedele, è del tutto inutile esserlo”. La logica è stringente ma si appoggia su una propensione alla fedeltà non ...

