Calciomercato Napoli, pazza idea Keylor Navas per la porta: l'idea azzurra (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando a una pazza idea per la porta. Regalare a Spalletti Keylor Navas Dopo i nomi di Cristiano Ronaldo e Dybala, al Napoli sarebbe stato accostato un altro big per questa finestra di Calciomercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino il portiere Keylor Navas per rinforzare i pali. L'estremo difensore del PSG è chiuso da Donnarumma e sarebbe alla ricerca di un'altra big. L'ipotetico arrivo del costaricano, rimetterebbe però in dubbio il rinnovo di contratto di Alex Meret che vedrebbe così allontanarsi nuovamente la possibilità di essere il titolare del Napoli.

