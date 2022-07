Armato di coltello terrorizza passeggeri di un autobus

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 luglio 2022) Momenti di terrore su una Roma, nei giorni scorsi, per la presenza di un uomodiche ha gettato nel panico idel mezzo pubblico, nei pressi della stazione di Trastevere. La pronta reazione dell’autista dell’e l’immediato intervento della polizia hanno messo fine alla situazione di pericolo. Lo rende noto oggi con un comunicato la Questura di Roma. In particolare, l’ autista dell’accortosi della situazione, ha richiamato l’attenzione di alcuni agenti di polizia in servizio di pattugliamento che si trovavano nella zona e poi ha aperto le porte del mezzo dal quale sono uscite in fuga tutte le persone che erano a bordo. L’uomo, un 41enne russo, è sceso anche lui dall’ed è stato arrestato mentre cercava di ...