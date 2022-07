Wimbledon, Swiatek eliminata dalla Cornet! Sopravvive la Badosa (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Clamorosa uscita di scena per Iga Swiatek, che al 3° turno di Wimbledon viene eliminata con il punteggio di 6 - 4 6 - 2 dall'esperta francese Alize Cornet. Saluta il torneo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022) LONDRA (Inghilterra) - Clamorosa uscita di scena per Iga, che al 3° turno divienecon il punteggio di 6 - 4 6 - 2 dall'esperta francese Alize Cornet. Saluta il torneo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : COLPO DI SCENA A WIMBLEDON! ?? La numero 1 del mondo è spazzata via in un’ora e 32 minuti da Alize Cornet: si ferma… - Ticinonline : Il tetto (chiuso a quattro game dalla fine) non infastidisce Nadal #nadal #wimbledon #swiatek @RafaelNadal… - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: COLPO DI SCENA A WIMBLEDON! ?? La numero 1 del mondo è spazzata via in un’ora e 32 minuti da Alize Cornet: si ferma la st… - flazia24 : RT @BaldiMarce: Incredibile eliminazione di Iga #Swiatek a #Wimbledon, ma per come aveva giocato al 2º turno non stupisce più di tanto. Dop… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Wimbledon, Swiatek choc! Battuta dalla Cornet, si ferma a 37 vittorie -