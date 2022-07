Torino, arrestati due killer della ‘ndrangheta per l’omicidio di Giuseppe Gioffrè nel 2004 (Di sabato 2 luglio 2022) Era l’11 luglio 2004 quando Giuseppe Gioffrè venne ucciso dai sicari della ‘ndrangheta. L’uomo aveva 77 anni e si trovava su una panchina del suo giardino condominiale a San Mauro, alle porte di Torino, quando venne raggiunto da 5 colpi di fucile. Adesso, a distanza di sedici anni, sono state eseguite altre due ordinanze di custodia cautelare dai carabinieri per l’omicidio, mentre uno dei colpevoli era già stato arrestato anni fa. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, supportati da quelli di Reggio Calabria, hanno eseguito l’ordine del gip del Tribunale di Torino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, portando in carcere (uno era già detenuto a Parma per altra causa) due persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Era l’11 luglioquandovenne ucciso dai sicari. L’uomo aveva 77 anni e si trovava su una panchina del suo giardino condominiale a San Mauro, alle porte di, quando venne raggiunto da 5 colpi di fucile. Adesso, a distanza di sedici anni, sono state eseguite altre due ordinanze di custodia cautelare dai carabinieri per, mentre uno dei colpevoli era già stato arrestato anni fa. I carabinieri del Nucleo Investigativo di, supportati da quelli di Reggio Calabria, hanno eseguito l’ordine del gip del Tribunale di, su richiestalocale Direzione Distrettuale Antimafia, portando in carcere (uno era già detenuto a Parma per altra causa) due persone ...

Pubblicità

concentrazione : #ndrangheta arrestati per omicidio 18 anni dopo il delitto, il cold case riaperto grazie a nuove analisi… - StampaTorino : Cold case, dopo 18 anni arrestati i due presunti complici dell’omicidio Gioffrè - rep_torino : 'Ndranghetisti arrestati per omicidio 18 anni dopo il delitto, il cold case riaperto grazie a nuove analisi [di Car… - rep_torino : 'Ndranghetisti arrestati per omicidio 19 anni dopo il delitto, il cold case riaperto grazie a nuove analisi [di Car… - rep_torino : 'Ndranghetisti arrestati per omicidio 19 anni dopo il delitto, il cold case riaperto grazie a nuove analisi [di Car… -