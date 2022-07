Serie C | Campobasso a rischio esclusione | la Covisoc respinge la domanda

(Di sabato 2 luglio 2022) Rispedita indietro la richiesta deldi iscrizione al Campionato di Lega Pro. Laha dato parere negativo alladi iscrizione del club molisano. A renderlo noto è proprio la società rossoblù tramite una nota ufficiale: “Il club, consapevole della bontà delle operazioni effettuate, ha già conferito mandato allo studio Dcf Sport Legal per assisterla e dimostrare la correttezza di tutto quanto adempiuto“. SportFace.

