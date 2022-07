Riccione, Gessica Notaro torna ad addestrare i delfini al parco Oltremare (Di sabato 2 luglio 2022) La giovane riminese Gessica Notaro, vittima nel 2017 di un’aggressione con acido che le ha sfregiato il volto, è tornata a far parte della squadra addestratori di delfini del parco Oltremare di Riccione. Ha sorpreso il pubblico raccontando la propria storia e parlando del rapporto di amicizia che la lega da sempre agli animali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) La giovane riminese, vittima nel 2017 di un’aggressione con acido che le ha sfregiato il volto, èta a far parte della squadra addestratori dideldi. Ha sorpreso il pubblico raccontando la propria storia e parlando del rapporto di amicizia che la lega da sempre agli animali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

