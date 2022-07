Paura per Jaime Lorente, Denver de La Casa di Carta si è ferito all'occhio: cosa è successo (Di sabato 2 luglio 2022) Jaime Lorente, l'attore spagnolo noto per aver interpretato il ruolo di Denver nella serie "La Casa di Carta" è stato vittima di un incidente all'occhio, Di seguito, ha... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022), l'attore spagnolo noto per aver interpretato il ruolo dinella serie "Ladi" è stato vittima di un incidente all', Di seguito, ha...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - Pontifex_it : Care famiglie, siate segno del Cristo vivente, non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere gen… - borghi_claudio : Hanno molta paura per essere così forti come sembrano... - TonyVascor107 : RT @itsmeback_: Cina Russia Brasile India Sud Africa si sono riunite per contrastare l'occidente. Ma nessuno ne parla. Paura? - franco56it : @ProfMBassetti ..Prof. il suo twitt dimostra che gira poco per le strade della sua città, qualunque essa sia. E' pi… -