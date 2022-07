Monza senza freni | potrebbe arrivare un difensore dal Barcellona

(Di sabato 2 luglio 2022) L’inizio della nuova stagione di Serie A è ancora lontano, ma fuori dal campo ilsi sta già imponendo come assoluto protagonista del calciomercato. Il Mundo Deportivo sgancia la bomba: ilclasse 1999 Óscar Minguezalasciare ilproprio per sbarcare alla corte del presidente Silvio Berlusconi. MinguezaSky Sport conferma la notizia:esserci un blitz nelle prossime ore per chiudere l’operazione; Mingueza ha il contratto in scadenza nel 2023 e ilnon ha intenzione di prolungare ulteriormente la permanenza delin Catalogna. Il calciatore spagnolo, nato e cresciuto nella cantera blaugrana, vanta ben 46 presenze in Liga e anche una chiamata in ...

Pubblicità

PagliariCarlo : Che #Dybala vada al Monza é un sogno (catalogato come tale) che ha millesimali di % di riuscita. Ma solo perché ad… - tommasoarmando2 : Dire che Galliani sogna quei due senza che poi si chiuda nulla vorrebbe dire 'sputtanare' Galliani stesso. Quindi a… - l_honestly : @sgo85829990 @julien170905 Guagliù, arripigliatevi però, altrimenti qua non si può parlare di niente. Massi sta fac… - Tomas1374 : CVD Un'estate a star dietro alle favolette della banda monzese, con un fatturato ridicolo Qualche nome altisonante… - famigliasimpson : @enrick81 @1vs100tw @Tvottiano @carlo234556 @CIAfra73 @misterf_tweets @IntornoTv @fabriziomico @MiChiamoFranco… -

Qualche nome altisonante arriverà probabilmente, ma non di certo chi oggi può ancora giocareproblemi in Champions" C'è chi ironizza: "Ilci sta provando anche per CR7, sarebbe un gran ...Sarebbe stato consapevole dell'arrivo di molti attivisti armati davanti a Capitol Hill,poi ... POLITICA Il Centrosinistra vince ai ballottaggi e conquista Verona, Parma, Piacenza,, ...L'Inter non vorrebbe il colombiano anche perché sulla fascia destra ha già in rosa Dumfries e Bellanova, appena acquistato dal Cagliari ...Un po’ uno strappo di cui però siamo anche orgogliosi». Monza, il prof dello Zucchi diventa sindaco: “Come faremo senza di lui” Proprio in questi giorni è stato a scuola per salutare i colleghi e ...