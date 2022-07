Messico, imprenditore italiano ucciso a colpi di pistola in Chiapas (Di sabato 2 luglio 2022) Raphael Tunesi era proprietario dell'esclusivo hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 2 luglio 2022) Raphael Tunesi era proprietario dell'esclusivo hotel Quinta Chanabnal, vicino al sito archeologico di ...

Pubblicità

telodogratis : Messico, ucciso imprenditore di origine italiana - telodogratis : Un imprenditore italiano è stato ucciso in Messico - rickysamp69 : RT @guidoolimpio: Messico. Ucciso imprenditore italiano: Raphael Alessandro Tunesi, colpito da killer in moto. Era proprietario di un hotel… - Adnkronos : #Messico, ucciso imprenditore di origine italiana. - guidoolimpio : Messico. Ucciso imprenditore italiano: Raphael Alessandro Tunesi, colpito da killer in moto. Era proprietario di un… -