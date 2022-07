LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen e Timbretti Gugiu indietro dopo la prima rotazione (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 10.28: Si è chiusa la prima rotazione. Andreas Sargent Larsen è ventisettesimo, mentre Eduard Timbretti Gugiu è trentatreesimo. Gli azzurri devono recuperare. 10.25: Solo 54 punti per Andreas Sargent Larsen con il triplo e mezzo avanti carpiato. Molto abbondante l’entrata in acqua. 10.24: Super tuffo del cubano Cannate Alvarez. 76.80 e secondo posto. 10.22: Vola al comando il cinese Yang Jian con 86.70. Uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato. 10.18: Il britannico Lee si porta al secondo posto con 73.80. 10.14: Solo 48 punti per l’azzurro ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 10.28: Si è chiusa la. Andreasè ventisettesimo, mentre Eduardè trentatreesimo. Gli azzurri devono recuperare. 10.25: Solo 54 punti per Andreascon il triplo e mezzo avanti carpiato. Molto abbondante l’entrata in acqua. 10.24: Super tuffo del cubano Cannate Alvarez. 76.80 e secondo posto. 10.22: Vola al comando il cinese Yang Jian con 86.70. Uno strepitoso triplo e mezzo rovesciato raggruppato. 10.18: Il britannico Lee si porta al secondo posto con 73.80. 10.14: Solo 48 punti per l’azzurro ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Andreas Sargent Larsen per stupire dalla piattaforma. Chiara Pellacani ci prov… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Jodoin di Maria-Timbretti quinti nella Finale dei 10 metri sincro mixed oro al… - LiaCapizzi : @TuffiBlog Dovresti sapere che i tuffi non me li perdo (quasi) mai. O live o registrati ?? -