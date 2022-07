Jova beach party 2022: musica per le orecchie? Io ci vedo un disastro per l’ambiente (Di sabato 2 luglio 2022) Il Jova beach party 2022 è in partenza e le spiagge tremano. “Una megafesta sulla spiaggia” così si legge sul sito. E non importa se la spiaggia è uno degli ecosistemi più fragili e bistrattati, minacciati e residui. E non bastava la devastazione del 2019, perché è sempre meglio perseverare negli errori. Così alla fine l’impensabile diventa normalità. E se altri musicisti prenderanno esempio dal buon Jova, finiremo per avere concerti e megafeste in ogni residuo luogo naturale, con conseguenze terrificanti per la biodiversità, a cui si aggiunge inquinamento acustico e luminoso. Per un greenwashing ineccepibile, il #Jovabeachparty si è avvalso di varie associazioni ambientaliste che si sono prestate a fare da foglia di fico. Come nel 2019 c’è il Wwf, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Ilè in partenza e le spiagge tremano. “Una megafesta sulla spiaggia” così si legge sul sito. E non importa se la spiaggia è uno degli ecosistemi più fragili e bistrattati, minacciati e residui. E non bastava la devastazione del 2019, perché è sempre meglio perseverare negli errori. Così alla fine l’impensabile diventa normalità. E se altri musicisti prenderanno esempio dal buon, finiremo per avere concerti e megafeste in ogni residuo luogo naturale, con conseguenze terrificanti per la biodiversità, a cui si aggiunge inquinamento acustico e luminoso. Per un greenwashing ineccepibile, il #si è avvalso di varie associazioni ambientaliste che si sono prestate a fare da foglia di fico. Come nel 2019 c’è il Wwf, e ...

