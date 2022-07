Il super robot Xiaomi che scatta selfie e riproduce la musica dal suo speaker interno (Di sabato 2 luglio 2022) Xiaomi è talmente avanti nella produzione dei suoi dispositivi che dopo gli smartphone, tutti gli accessori ad essi collegati, i laptop e gli auricolari, si è buttata nella creazione di gadget (ad onor del vero molto particolari) per la casa. Xiaomi 3life Creative robot – Computermagazine.itDopo lo ionizzatore ad ozono YouPin, che serve ad eliminare gli odori sgradevoli nel raggio di tre metri e che quindi può essere usato nelle dispense, nelle scarpiere, e in luoghi della casa dove possono generarsi odoracci, è arrivato anche il robottino che funziona da smart speaker e da selfie cam. Si chiama Xiaomi 3life Creative robot, è disponibile in bianco e arancione e ricorda nel design i primi robot e computer squadrati ... Leggi su computermagazine (Di sabato 2 luglio 2022)è talmente avanti nella produzione dei suoi dispositivi che dopo gli smartphone, tutti gli accessori ad essi collegati, i laptop e gli auricolari, si è buttata nella creazione di gadget (ad onor del vero molto particolari) per la casa.3life Creative– Computermagazine.itDopo lo ionizzatore ad ozono YouPin, che serve ad eliminare gli odori sgradevoli nel raggio di tre metri e che quindi può essere usato nelle dispense, nelle scarpiere, e in luoghi della casa dove possono generarsi odoracci, è arrivato anche iltino che funziona da smarte dacam. Si chiama3life Creative, è disponibile in bianco e arancione e ricorda nel design i primie computer squadrati ...

