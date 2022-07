Il modo in cui utilizziamo l’acqua è destinato a cambiare per sempre (Di sabato 2 luglio 2022) Questo inverno nel nord Italia è stato raggiunto il record di 100 giorni senza piogge; maggio e giugno sono stati caratterizzati da temperature più alte rispetto alle medie stagionali e le proiezioni climatiche non fanno che confermare che, a tendere, pioverà sempre di meno. Siamo così entrati in una crisi idrica a dir poco preoccupante, che ha spinto alcune Regioni a dichiarare lo stato d’emergenza e il cui epicentro – secondo l’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (Anbi) – si sta spostando nel centro Italia. Alla luce di questa emergenza, stanno emergendo nuovi scenari per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua, destinato a cambiare per sempre. Nel nostro Paese «possiamo contare su una fitta rete di sensori: incrociando i dati così ricavati con quelli satellitari si può ... Leggi su linkiesta (Di sabato 2 luglio 2022) Questo inverno nel nord Italia è stato raggiunto il record di 100 giorni senza piogge; maggio e giugno sono stati caratterizzati da temperature più alte rispetto alle medie stagionali e le proiezioni climatiche non fanno che confermare che, a tendere, pioveràdi meno. Siamo così entrati in una crisi idrica a dir poco preoccupante, che ha spinto alcune Regioni a dichiarare lo stato d’emergenza e il cui epicentro – secondo l’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (Anbi) – si sta spostando nel centro Italia. Alla luce di questa emergenza, stanno emergendo nuovi scenari per quanto riguarda l’utilizzo delper. Nel nostro Paese «possiamo contare su una fitta rete di sensori: incrociando i dati così ricavati con quelli satellitari si può ...

Pubblicità

CarloCalenda : Se fossi il giudice rigetterei la denuncia sulla base del fatto che il cittadino romano ha scelto le persone che ge… - elenabonetti : Lo #iusscholae è l'affermazione di un principio a cui sono molto legata, e cioè che la scuola, l’educazione, è il l… - EvecastDear : RT @jerovavi: @Marta78990597 Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #F… - EvelinDear : RT @jerovavi: @Marta78990597 Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #F… - FrencyDear : RT @jerovavi: @Marta78990597 Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #F… -