Il leader supremo dei talebani | ' occidentali non interferite'

Pubblicità

antonio_randino : RT @AsiaNewsIT: Kabul: rara apparizione del mullah Akhunzada, leader supremo dei talebani - AsiaNewsIT : Kabul: rara apparizione del mullah Akhunzada, leader supremo dei talebani - alburritodecuba : RT @papito1492: La passione degli italiani per l'uomo solo al comando, il capo supremo, il leader, mostra tutta l'immaturità di un popolo c… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Kabul: il leader supremo si congratula per la vittoria - Periodico Daily #kabul @Billa42_ - periodicodaily : Kabul: il leader supremo si congratula per la vittoria - Periodico Daily #kabul @Billa42_ -

Ildei talebani Mawlawi Haibatullah Akhundzada ha avvertito ancora una volta gli occidentali di non interferire in Afghanistan. Lo riporta la Cnn, precisando che il numero uno dei ...E infatti il, per dimostrare a tutti che Pechino ha il pieno controllo, ha finalmente interrotto il suo isolamento anti - covid e si è recato in visita nella città, accolto da ...ROMA, 02 LUG - Il leader supremo dei talebani Mawlawi Haibatullah Akhundzada ha avvertito ancora una volta gli occidentali di non interferire in Afghanistan. Lo riporta la Cnn, precisando che il numer ...Il leader supremo dei talebani Mawlawi Haibatullah Akhundzada ha avvertito ancora una volta gli occidentali di non interferire in Afghanistan. (ANSA) ...