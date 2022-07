Gianmarco e Luca Onestini debuttano alla console: grande evento in arrivo (Di sabato 2 luglio 2022) Gli ex gieffini Gianmarco e Luca Onestini pronti per una grande avventura: stasera arriva la notte rosa a Cervia Sono i single più ambiti e desiderati dell’estate. Sono gli “Onestini Brothers”, all’anagrafe Gianmarco e Luca, il sogno proibito dell’altra metà del cielo. Quasi due milioni e mezzo di followers in due, protagonisti incontrastati dei reality italiani e spagnoli, i fratelli Onestini, dopo una miriade di love story vere e presunte, stanno vivendo sulla riviera romagnola (abitano a Cesenatico) la loro folle estate da scapoli incalliti. “Il nostro problema è che cerchiamo solo brave ragazze”, spiegano in coro a chi, incredulo, chiede loro le ragioni di questa singletudine. Anche per questo ci si aspetta un pubblico prettamente femminile ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022) Gli ex gieffinipronti per unaavventura: stasera arriva la notte rosa a Cervia Sono i single più ambiti e desiderati dell’estate. Sono gli “Brothers”, all’anagrafe, il sogno proibito dell’altra metà del cielo. Quasi due milioni e mezzo di followers in due, protagonisti incontrastati dei reality italiani e spagnoli, i fratelli, dopo una miriade di love story vere e presunte, stanno vivendo sulla riviera romagnola (abitano a Cesenatico) la loro folle estate da scapoli incalliti. “Il nostro problema è che cerchiamo solo brave ragazze”, spiegano in coro a chi, incredulo, chiede loro le ragioni di questa singletudine. Anche per questo ci si aspetta un pubblico prettamente femminile ...

Pubblicità

vitag1010 : @1paraisonatural @Daniela23656979 @IvanaMrazovaOff Luca risponderà con una foto o un disegno di Gianmarco e loro non capiranno - vitag1010 : @Daniela23656979 @IvanaMrazovaOff Mi dispiace solo che come al solito se la prendono con Gimbo, su Luca nutrono anc… - VeronaNews_net : Luca Zingaretti e Gianmarco Mazzi accoppiata vincente per l’Arena – - gianmarco_no : @celhoceruleo Grazie mille Luca! ???????? - CamoteLia : @Rafael60077094 @bellidomaria69 @peixe_beatrix @Pelusa257 @MCreste @Fernando_Mompea No io conosco anni fa fratelli… -